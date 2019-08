La mostra «Anacronismes» de Pep Iglésias es podrà veure al Visa Off de Perpinyà

La Diputació de Girona, per mitjà d'INSPAI, el seu centre de la imatge, participa per dissetè any consecutiu en el Festival Off de Perpinyà, enguany amb l'exposició fotogràfica Anacronismes. 1978-2009, del desparegut fotògraf gironí Pep Iglésias. La mostra, que ja es va poder veure la tardor de l'any passat a la Casa de Cultura de Girona, s'exhibirà a la ciutat francesa a la sala d'exposicions del diari L'indépendant des del pròxim dissabte 31 d'agost i fins el 14 de setembre, coincidint amb la celebració del Visa Pour l'Image.

La mostra consta d'un conjunt de trenta fotografies en blanc i negre i en color, juntament amb dues projeccions d'imatges, amb les quals INSPAI mostra un treball previ de selecció i plasmació de les fotografies més rellevants que integren el fons Pep Iglésias. Des d'un punt de vista testimonial i patrimonial, serveixen per explicar el nostre context social, cultural i polític més immediat, però també el més llunyà, a través dels viatges del fotògraf.

Pep Iglésias i Trias (Girona, 1958-2017) es va iniciar en el món de la fotografia professional a finals dels anys setanta en diversos mitjans de comunicació, entre ells, el Diari de Girona. Iglésias havia cedit el seu fons fotogràfic al Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, i en els últims temps havia estat treballant en la seva catalogació i documentació.