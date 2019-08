Les biblioteques del Gironès ofereixen 54 clubs de lectura per al nou curs

Les biblioteques del Gironès oferiran 54 clubs de lectura el curs vinent, set més que durant el període 2018-2019. Aquestes activitats es dividiran entre els tretze equipaments bibliotecaris de la comarca que hi participen i que formen part dels municipis de Girona, Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Salt, Sarrià de Ter, Sant Gregori i, com a novetat aquest any, Sant Julià de Ramis.

Segons va informar ahir l'Ajuntament de Girona, en un comunicat, les persones que estiguin interessades en alguna de les propostes s'hi poden inscriure des d'aquesta mateixa setmana a la mateixa biblioteca on vulguin assistir al club. Durant el setembre es faran les sessions de presentació d'alguns dels clubs i posteriorment començaran les primeres sessions en els dies programats.

Com cada any, els clubs de lectura ofereixen un ampli ventall de gèneres de novel·la per a tots els gustos i totes les edats.