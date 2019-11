Roca homenatja les «Pioneres»

L'escriptora gironina maria mercè roca va presentar ahir a la llibreria Abacus Girona Centre el llibre Pioneres. Il·lustrat per Anna Grimal, recull la història de quinze dones catalanes que es van obrir camí en diferents àmbits, com l'aviació, el sindicalisme, les expedicions a l'Everest o la política municipal. A més de l'autora i la il·lustradora, en la presentació hi van participar Clàudia Arqués, de La tribu feminista, i la directora de Barcanova Editorial.