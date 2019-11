L'actor empordanès Enric Auquer guanya el premi El Ojo Crítico de RNE

L'actor empordanès Enric Auquer (Rupià, 1988) ha estat distingit amb el Premi El Ojo Crítico de RNE de Cinema 2019. El jurat del guardó n'ha valorat la seva feina «rigorosa, honesta i original» tant en interpretació com durant el procés creatiu, en què ha aportat creativitat i frescor.

Auquer ha treballat al teatre, el cinema i la televisió, on l'últim any ha destacat per les seves interpretacions d'un narcotraficant gallec a la pel·lícula Quien a hierro mata, dirigida per Paco Plaza i protagonitzada per Luis Tosar, i d'un jove amb discapacitat a la sèrie Vida perfecta, dirigida per Leticia Dolera.