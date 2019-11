Cues a Figueres per fer de figurant en la nova sèrie de Mario Casas

Més de cinc-centes persones van participar ahir en el càsting per la nova sèrie de Netflix El Inocente, protagonitzada per Mario Casas i que tindrà escenes gravades a Figueres. La prova de figuració va aixecar una gran expectació entre els veïns de la ciutat i a primera hora del matí ja hi havia una important cua davant l'Auditori dels Caputxins, l'espai on es realitzava el càsting. Les proves, que van tenir lloc entre les deu del matí i les sis de la tarda, buscaven figurants d'entre 16 i 65 anys per participar en el rodatge de la sèrie els propers 2, 3, 4 i 5 de desembre a l'antiga presó de Figueres.