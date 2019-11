Joan Roca ret homenatge als productors locals amb el llibre «Raíces»

Joan Roca va presentar ahir a Madrid el llibre Raíces, que recull entrevistes i receptes d'alta cuina elaborades amb una vintena dels productes locals més reconeguts del rebost d'Espanya. Productes de proximitat que han estat protagonistes de la gira que El Celler de Can Roca ha fet per tot Espanya en els últims anys.

Segons ha informat l'entitat bancària en una nota de premsa, la publicació editada per Spainmedia aprofundeix en les senyals d'identitat de la cuina espanyola. Roca destaca les herbes aromàtiques, l'ànec, la gamba vermella i l'espardenya procedents de productors de Barcelona i Girona.

El llibre analitza tant el resultat final, com el producte i el seu productor, una figura indispensable en el panorama gastronòmic. Entre els protagonistes es troben els productors barcelonins Evarist March, de Naturalwalks; Miquel Bessa, de L'Ànec 5 Aglans; i els gironins Francesc Subirats i Salvador Fortuny, productors de gamba vermella i espardenya.

Fortuny representa la generació de pescadors del port de Palamós que ha viscut dues èpoques: aquella en la qual els pescadors menjaven l'espardenya que ningú volia i l'actual, en què aquest producte està molt demandat.

«La cuina s'arrela al barri i la ciutat en què vam néixer, on vam créixer mantenint els vincles amb el rebost local, que és la llavor de les arrels de la nostra memòria gustativa», va comentar Joan Roca, en un acte que va tenir lloc al Jardí Botànic de Madrid.

El xef gironí va estar acompanyat durant la presentació del llibre pel periodista Ignacio Medina, autor també de Raíces, a més de Sacha Hormaechea, coautor i fotògraf de la publicació; Cristina de Parias, directora de BBVA Espanya; i Andrés Rodríguez, president de l'editorial Spainmedia.

El llibre compila els aprenentatges que els germans han acumulat durant la seva gira per Espanya, que en els últims anys els ha portat a recórrer Bilbao, Sevilla, Las Palmas, Madrid, Barcelona, València o La Corunya, entre d'altres ciutats.



Els petits productors

«Fa uns anys vam prendre la decisió de reforçar la relació amb els petits productors que ens proveeixen. Estàvem convençuts que connectar amb ells ens permetria estrènyer el vincle amb el producte que elaboren», va explicar Joan Roca. Els germans Roca han volgut des dels seus inicis apostar per la promoció de productors locals i de productes de proximitat. «Tot el que fem en qualsevol restaurant té conseqüències en el món que ens envolta. Hi estem vinculats, de manera que qualsevol gest en la nostra activitat pot afectar per bé o per mal el nostre entorn i el medi natural, social i econòmic en què vivim i cuinem», va afegir Joan Roca.