Un calvari de Ramon Solà II, subhastat per 18.000 euros

La sala de subhastes La Suite de Barcelona va adjudicar ahir per 18.000 euros una obra de Ramon Solà II, un dels millors exponents de la pintura gironina del segle XV. Es tracta d'un calvari , que sortia a licitació per 10.000 euros. L'ha adquirit un particular a través d'internet per un preu de martell de 18.000 euros (22.791, amb l'IVA i la comissió).

Ramon Solà II (c. 1445-1502), identificat com el mestre de Girona, va treballar intensament a la ciutat, ajudant el seu pare Ramon Solà I. Desprès de la mort del pare, el 1462, es va traslladar a Barcelona i, en tornar a Girona cap el 1470 va esdevenir un dels pintors més destacats i el principal receptor de la majoria d'encàrrecs pictòrics de la Catedral, on es conserven alguns testimonis de la seva obra.

Al Museu d'Art hi ha un calvari atribuït a Ramon Solà II procedent de Santa Eulàlia de Cruïlles, tot i que estudis més recents vinculen aquesta obra al cercle de Girona i a l'anomenat «mestre de Cruïlles».

Fa uns anys, el Museu d'Art de Girona també va rebre una taula gòtica atribuïda a l'artista adquirida en una subhasta per part del Departament de Cultura.