Los Chikos del Maíz, cap de cartell de l'Interfest, que s'instal·la a Sant Feliu

El festival Interfest s'instal·larà a Sant Feliu de Guíxols i oferirà el 13 de març més de set hores de música. Després d'una primera edició itinerant, amb concerts arreu de Catalunya, la cita es renova i s'estableix al Guíxols Arena en una única vetllada. Organitzat per la promotora gironina La Tornada, comptarà amb Los Chikos del Maíz com a cap de cartell.

A més d'aquesta banda referent del rap a l'Estat, l'Interfest serà l'estrena a Catalunya del segon treball de Sons of Aguirre & Scila, que sortirà a la venda divendres; així com del nou projecte d'Iñaki Ortiz de Villalba, el líder de la històrica formació basca Betagarri, ara al capdavant de Modus Operandi. També passaran per l'Interfest els valencians La Fúmiga, que presentaran per primer cop a Girona el seu àlbum de debut, Espremedors, i els igualadins JoKB.

Per acollir els concerts, el Guíxols Arena comptarà amb una carpa climatitzada i un espai exterior amb food trucks i àrea de descans. Les entrades ja es poden adquirir per 16 euros (20 per als qui també volen got retornable i consumició).