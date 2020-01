El festival Strenes programa una nova data del concert de Miki Núñez

El Festival Strenes va anunciar ahir que obre una segona data del concert de Miki Núñez per divendres 17 d'abril (a 2/4 de 9 del vespre), després de l'èxit del seu primer concert anunciat per l'Strenes, que ja ha exhaurit totes les entrades. Els dos concerts se celebraran a l'Auditori de Girona.

Les entrades per a aquest nou concert es posaran a la venda demà diumenge 5 de gener a les 9 del matí al web del festival: https://festivalstrenes.cat. Els seus seguidors tindran una nova oportunitat per veure l'artista acompanyat d'amics on el terrassenc interpretarà les cançons del seu disc Amuza. Cal recordar que Miki Núñez ja va presentar el seu primer àlbum a les comarques gironines el passat mes de novembre, amb un concert que va tenir lloc a la sala La Mirona de Salt i que també va exhaurir les entrades setmanes abans.

Lee Ranaldo, León Benavente, Blaumut, Lori Goldston, La Casa Azul o Suu són alguns dels artistes que, juntament amb Miki Núñez, actuaran en la pròxima edició del festival Strenes, que tindrà lloc en diversos escenaris de Girona entre el 28 de març i el 3 de maig. L'organització del festival té previst anunciar pròximament el cartell complet per a aquesta edició.