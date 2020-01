Girona acollirà el quart Congrés Internacional de Ciència i Literatura al juliol

Girona serà l'amfitriona del quart Congrés Internacional de Ciència i Literatura del 2 al 4 de juliol. Aquest esdeveniment aplegarà més de 300 acadèmics d'arreu del món que volen «reflexionar» sobre les relacions que es teixeixen entre les ciències i el món humanístic.

El congrés està organitzat per la Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill de la Universitat de Girona (UdG) i arribarà a la ciutat de Girona després d'haver passat per ciutats com París o Atenes. Segons els membres de la càtedra, la voluntat de la universitat de començar a integrar assignatures d'humanitats dins dels graus de ciències ha estat un dels factors detonants per convertir Girona en la capital del congrés el proper 2020.

L'escriptor i membre del comitè científic del congrés, Carlos Gámez, detalla que «la unió de la ciència i la literatura és un camp nou» però que és útil per explicar problemes científics com ara el canvi climàtic, ja que «la part humanista ajuda a pensar fins on hem arribat».

La sessió inaugural del congrés anirà a càrrec de l'historiador i professor de l'Escola d'Estudis Superiors en Ciències Socials de París, Jordi Canal. En ella s'aprofundirà en l'obra del periodista brasiler Euclides Da Cunha i les experiències militars de Canudos.

D'altra banda, també es faran conferències relacionant la poesia amb la física i també comentant les relacions que hi ha entre la medicina i la religió.

Durant el congrés, els estudiants de la UdG que s'acreditin per accedir a les conferències aconseguiran crèdits. Les conferències seran obertes a tota la ciutadania, sense necessitats d'acreditar-se.

Es preveu que el congrés reuneixi uns 300 acadèmics d'arreu del món. Els organitzadors han assegurat que ja han rebut propostes de gent interessada d'arreu d'Europa, però també d'Argentina o de l'Índia.