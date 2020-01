«Joker», «El irlandés», Tarantino i «1917» lideren la cursa dels Oscars

Joker, el film dirigit per Todd Phillips i protagonitzat per Joaquin Phoenix, encapçala les nominacions als Oscars 2020 amb onze candidatures. El irlandés, Érase una vez en Hollywood i 1917, les tres amb deu nominacions, són les altres grans favorites d'una gala en què hi haurà tres nominats espanyols: la cinta d'animació Klaus, de Sergio Pablos, Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, que opta al premi a la millor pel·lícula internacional, i el seu protagonista, Antonio Banderas, que està entre els nominats al guardó a millor actor.

Els actors John Cho i Issa Rae van ser els encarregats de donar a conèixer la llista completa de nominats de la 92a edició dels premis de l'Acadèmia de Hollywood, que compten amb nou films candidats al premi a la millor pel·lícula: 1917, Le Mans 66, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, Érase una vez en Hollywood i Parásitos.

El film sud-coreà opta també a l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, categoria en la qual, a més de l'espanyola Dolor y gloria d'Almodóvar, competirà amb la francesa Els miserables, la polonesa Corpus Christi i Honeyland, de Macedònia.

Els nominats a l'Oscar a la millor direcció són Bong Joon-ho ( Parásitos), Sam Mendes ( 1917), Todd Phillips ( Joker), Martin Scorsese ( El irlandés) i Quentin Tarantino ( Érase una vez en Hollywood).

En l'apartat interpretatiu, Renée Zellweger, per Judy, surt com a favorita després de la seva victòria als Globus d'or. Les altres quatre nominades són: Cynthia Erivo ( Harriet), Scarlett Johansson ( Historia de un matrimonio), Saoirse Ronan ( Mujercitas) i Charlize Theron ( Bombshell).

Al costat de Banderas, els nominats a l'Oscar al millor actor són Joaquin Phoenix ( Joker), Adam Driver ( Historia de un matrimonio), Jonathan Pryce ( Los dos papas) i Leonardo DiCaprio ( Érase una vez en Hollywood ).

Pel premi a la millor actriu de repartiment competeixen Laura Dern per Historia de un matrimonio, Margot Robbie per Bombshell, Florence Pugh per Mujercitas, Scarlett Johansson per Jojo Rabbit i Kathy Bates per Richard Jewell.

Tom Hanks per Un amigo extraordinario, Anthony Hopkins per Los dos papas, Brad Pitt per Érase una vez en Hollywood i Al Pacino i Joe Pesci per El irlandés completen el quintet de luxe que opta a l'Oscar al millor actor de repartiment.

La cinta espanyola Klaus competirà pel guardó a la millor pel·lícula d'animació amb la producció francesa Donde está mi cuerpo, la cinta de Dreamworks Cómo entrenar a tu dragón 3, la producció de Laika Mr. Link. L'origen perdut i la quarta entrega de Toy Story.

La gala de lliurament dels premis tindrà lloc la matinada del 9 al 10 de febrer al Dolby Theatre de Los Angeles i, per segon any consecutiu, no comptarà amb mestre de cerimònies. Els Oscars 2019 van ser els primers sense la figura del presentador des de 1989. Al principi Kevin Hart havia d'assumir el paper, però hi va renunciar per la polèmica generada després que sortissin a la llum uns polèmics missatges antics homòfobs a Twitter.