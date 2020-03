El món de la cultura apaga els llums

L'efecte dòmino provocat per la ràpida propagació del coronavirus va acabar de certificar ahir l'apagada de llums generalitzada en el món de la cultura. Si dimecres es va donar a conèixer que se suspenien els concerts del Black Music Festival previstos per a aquest cap de setmana i el vinent, així com les actuacions que havien de tenir lloc en espais com l'Auditori de Girona, les recomanacions de confinar-se durant un mínim de quinze dies es van traduir ahir en una nova onada d'ajornaments i cancel·lacions.

L'organització del festival de literatura MOT ha decidit suspendre la setena edició, que s'havia de celebrar a Girona entre el 26 i el 28 de març a Girona i del 2 al 4 d'abril a Olot. En aquest cas, està previst que el certamen celebri la setena edició la primavera de l'any vinent. Els responsables del festival han pres aquesta dràstica decisió com a mesura de prudència, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. «Lamentem molt aquesta situació i els inconvenients que pugui ocasionar i agraïm a tothom la comprensió en aquests moments excepcionals», afirmen en un comunicat.

Tot i que fins a l'últim moment es va intentar mantenir bona part de la programació, el festival de música El Mini, que s'havia de celebrar aquest cap de setmana a Olot, també va comunicar ahir la decisió d'ajornar la seva desena edició. L'organització del festival assegura que ja s'està treballant per buscar una nova data per a la seva celebració.

Tampoc se celebrarà el concert que el cantautor Pau Vallvé tenia previst oferir aquesta nit a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, en el marc de la seva gira Life vest under your seat. Encara que en un principi s'havia aconseguit reduir l'aforament per tal que el concert se celebrés, finalment, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, tant el músic com l'organització han decidit ajornar-lo.

La sala La Planeta de Girona, on s'havia de representar l'obra Rosita, tampoc va obrir ahir les seves portes. Si bé la direcció de la sala teatral només havia anunciat inicialment la suspensió de les representacions de Yerma, de Federico García Lorca, previstes per dissabte i diumenge, mantenint les de Rosita, a càrrec de la companyia Las Melinas, programades per dijous i divendres al vespre, finalment la sessió d'ahir es va acabar cancel·lant.



Museus tancats

La crisi provocada per l'expansió del coronavirus també ha provocat que la majoria dels museus gironins hagin decidit, seguint les indicacions sanitàries, abaixar les seves persianes. La Fundació Gala-Salvador Dalí va clausurar ahir al migdia el Teatre-Museu Dalí de Figueres i la Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat. El Castell Gala Dalí de Púbol, que havia de reobrir les seves portes avui dissabte, també restarà tancat els pròxims dies fins a nou avís.

També el Museu d'Art de Girona va anunciar ahir que tancava les portes. El centre expositiu va anunciar que suspèn totes les seves activitats públiques «previsiblement durant quinze dies, susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment». La direcció del centre va informar, mitjançant un comunicat, que les activitats previstes per aquests dies queden ajornades i que seran reprogramades en quan sigui possible.

El Bòlit de Girona tampoc obrirà avui les portes. El centre d'art contemporani romandrà tancat, com a mínim, fins al pròxim 26 de març suspenent també totes les activitats programades. Ahir a la tarda també el Caixa Forum va fer públic que s'adheria a les recomanacions i clausurava el centre, anul·lant així totes les activitats previstes, fins a nou avís.

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el de la Terrissa de Quart, el Museu del Joguet de Figueres i la resta d'equipaments de les comarques gironines també abaixen les seves persianes fins a nou avís.