Mazoni dedica una versió de The Beatles als sanitaris

L'escena musical gironina continua mostrant el seu suport als equips sanitaris que aquests dies treballen intensament i gairebé sense descans per fer front a la crisi del coronavirus. Un dels últims noms destacats en aportar el seu gra de sorra ha estat Mazoni. Jaume Pla va publicar ahir a través dels perfils a les xarxes socials una versió acústica de "Here Comes the Sun", un dels temes inclosos dins l'emblemàtic àlbum "Abbey Road", que The Beatles van publicar el 1969.



"Vull dedicar aquesta cançó a tots els sanitaris que cuiden de nosaltres aquests dies ara que s'acosta la primavera. Ànims i moltes gràcies!" explica el músic bisbalenc en aquesta publicació, a la qual afegeix els hashtags #quedatacasa i #truetasomtots





