Deu joies per rescatar a Disney+

Disney no s'acaba en els clàssics animats més evidents i la sèrie de Baby Ioda. A la companyia del ratolí s'han esforçat per engreixar el màxim possible aquest catàleg digital, la qual cosa es tradueix en la possibilitat de veure gairebé tota la seva producció: infinites pel·lícules animades, d'imatge real, o mescla de les dues coses: aquí queda una cosa tan revolucionària com Los tres caballeros.

Aquest viatge per Amèrica Llatina de l'Ànec Donald, José Carioca i Panchito inaugura el nostre llistat de joies a rescatar des d'avui a Disney+. Algunes són obres mestres certificades, però no està de més recordar que existeixen; unes altres són obres imperfectes però de culte. Seleccionar els títols no ha estat senzill. El factor nostàlgia pot encegar el criteri i portar-nos a pensar en les nostres infàncies com una època no superada de la història del cinema. Les pel·lícules que vam veure de petits estan més enllà del bé i del mal: no es revisen ni es reavaluen. Simplement són les millors. Això és tot.

En aquesta pàgina no hi ha totes les que són, però són totes les que hi ha. A punt d'entrar-hi han quedat Los aristogatos, La bruja novata, Viernes loco (la versió original de Ponte en mi lugar, amb Jodie Foster en lloc de Lindsay Lohan), Basil, el ratón superdetective, Voluntad de hierro, Goofy e hijo, Dinosaurio, El planeta del tesoro, La maldición de los hoyos o El milagro, per si en acabar aquestes deu propostes volen seguir de viatge exploratori.

Avís per a navegants: a França, el llançament de Disney+ s'ha posposat al 7 d'abril per petició del Govern, que preveia un col·lapse de la banda ampla. Perquè això no ens passi, potser hauríem de pensar en la possibilitat del visionat compartit, encara que Disney+ permeti veure contingut en quatre pantalles alhora. És a dir, res de nens solitaris veient Frozen en bucle en una tauleta. Millor, pares i fills patint junts el malson d' Oz, un mundo fantástico.