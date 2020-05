El XVII Festival de Guitarra Girona-Costa Brava es farà del juliol al setembre

A pesar de la situació de desconfinament actual, s'ha confirmat la celebració del XVII Festival de Guitarra de Girona-Costa Brava a partir del juliol. Des de l'organització asseguren que han «decidit no suspendre aquesta edició del festival» que s'allargarà fins al setembre. Concretament, el primer concert serà el 9 de juliol a la Casa de Cultura de Girona, però no serà a l'auditori com de costum, sinó al pati «per poder complir amb la distància de seguretat entre el públic assistent», expliquen. «No ser un festival de masses ens dóna aquest petit avantatge i als altres espais on s'interpretin les funcions ens adaptarem a cada situació». Durant la primera quinzena de juny s'anunciarà la programació definitiva.