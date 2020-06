Una gironina crea «MUS», la primera revista musical femenina a Catalunya

Dues periodistes acabades de graduar a la Universitat de Vic, Natàlia Bonjoch, d'Hostalric, i Sara Roy, de Manresa, han creat MUS, una revista musical on la dona és la principal protagonista. «Per a nosaltres MUS era més que un simple treball acadèmic, i és per això que vam decidir fer créixer el projecte convertint-lo en el nostre Treball Final de Grau i, posteriorment, professionalitzar-lo perquè esdevingués un projecte de futur que es pogués consolidar en l'àmbit de la premsa i la comunicació catalana», afirmen Bonjoch (que treballa al Diari de Girona) i Roy.

L'objectiu que tenen és trencar amb les desigualtats que hi ha entre dones i homes en el panorama musical català. La revista engloba les artistes emergents que acaben d'iniciar els seus projectes, les que compten amb grans trajectòries al darrere i no han tingut un ressò mediàtic, i també aquelles dones ja conegudes en la indústria.

A partir d'avui es pot consultar el primer número de la revista de forma gratuïta al web www.revistamus.com, on compten amb la participació d'artistes com The Sey Sisters, Suu, Marala o Queralt Lahoz, entre moltes altres. També hi ha veus masculines com Manu Guix, Natxo Tarrés i Miki Núñez, ja que creuen que la lluita contra la desigualtat de gènere, en tots els àmbits, és «una lluita conjunta».