Els museus de Girona deixen enrere plegats la quarantena

Els museus de la ciutat de Girona van reobrir ahir plegats, adaptats a la normativa sanitària, després de dos mesos i mig tancats. Museus com el d'Història dels Jueus, el del Cinema o el d'Art, així com la resta d'equipaments museístics de la ciutat, ofereixen gel hidroalcohòlic als accessos i han retirat els elements d'interacció, com ara tauletes o materials que els visitants havien de tocar per experimentar amb textures. A més han marcat amb fletxes el recorregut que recomanen seguir als visitants, per facilitar que tot el públic vagi en la mateixa direcció, i preveuen alguns canvis en les seves activitats, que han quedat aturades fins passat l'estiu.

I és que, tot i obrir ahir, per exemple, ni el Museu d'Art ni el del Cinema tenia reserves de visites ni esperava rebre públic, però dipositen les seves esperances en el cap de setmana.

El tancament pel coronavirus, però, ha trencat una previsió d'un «any gloriós» pel Museu d'Art de Girona. La seva directora, Carme Clusellas, explica que havien tingut un dels millors registres de visitants durant el mes de febrer i preveien mantenir aquesta tendència durant l'abril i el maig, quan Girona comença a rebre turistes atrets per Temps de Flors.

Tot i així, la directora es mostrava optimista, assenyalant que caldrà donar més importància a la «qualitat de la visita», esperant que el visitant se senti segur i torni, i va detallar que estan treballant en activitats per a un públic reduït. De moment, es plantegen oferir «visites al detall» per a famílies que aquest estiu vagin al museu.

Per la seva banda, el Museu del Cinema té la vista posada en el curs escolar vinent. De fet, aquest equipament té una afluència molt important d'escoles, ja que anualment hi passen 25.000 alumnes de primària i secundària. Ara, els temors estan posats en què el curs vinent no hi hagi tantes visites escolars com abans. Per això, el director, Jordi Pons, va avançar ahir que estan preparant un conjunt de recursos didàctics per fer a l'escola, com tallers sobre cinema amb part de material que hi ha al museu que es podria fer a les escoles: «Si l'escola no va al museu, hem de buscar la manera que el museu es pugui acostar a les aules».



L'Etnogràfic de Ripoll, demà

També ha reobert la Casa de Cultura de Girona, amb una exposició que reuneix més d'una cinquantena de maquetes navals organitzada pel Club de Modelisme Naval de Girona.

Demà ho farà el Museu Etnogràfic de Ripoll, que oferirà l'entrada gratuïta fins a finals de mes. Per garantir la seguretat dels visitants, s'han aplicat mesures dels protocols i les recomanacions establertes per la covid-19 i s'incrementarà la neteja i desinfecció dels espais.