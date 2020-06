les planes d'hostoles ajorna el Planestiueja't al 2021 i paga part dels caixets als artistes

? La cinquena edició del festival Planestiueja't de les Planes d'Hostoles, que s'havia de celebrar aquest estiu, es trasllada al 2021 per l'emergència sanitària, però l'Ajuntament, que és qui ho organitza, s'ha decidit abonar aquest any el 25% dels honoraris dels artistes com a mesura de suport a la cultura. L'alcalde de les Planes, Eduard Llorà, explica que l'ajornament és una mesura «molt dolorosa però també la més responsable de totes» perquè encara no tenien clar l'aforament dels recintes i la «incertesa» els impedia posar a la venda les localitats.

Les actuacions que es traslladaran a l'estiu vinent són les de Roger Mas, Cor Geriona, Orquestra Girona Banda Band, Gemma 4, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, la Companyia Elèctrica Dharma, El Petit de cal Eril i Mònica Green així com els grups Xiula, Circ Xic i Orquestra Di-versiones.

Davant la situació excepcional, l'ajuntament garrotxí ha decidit abonar ja el 25% dels honoraris acordats amb els artistes com a mostra de suport a la cultura en un «moment delicat», així com per «agrair la confiança» amb el certamen i comprometre's que l'any vinent se'ls «esperarà amb els braços oberts».