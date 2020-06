Girona amplia el Notes al Parc d'aquest estiu amb 14 concerts gratuïts a la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha anunciat l'ampliació del cicle de Notes al Parc d'aquest any amb 14 concerts gratuïts que es faran a la plaça de les Botxes de la Devesa. El regidor de Cultura, Carles Ribas, ha destacat que aquest any apostaran pels "grups de quilòmetre zero". El regidor també ha avançat que han hagut d'adaptar el cicle a les normatives sanitàries i per això han optat per concentrar tota la programació a la Devesa. Tot i que els concerts seran gratuïts caldrà reservar una entrada a través del web municipal o de forma presencial a l'Auditori i al Teatre Municipal. Per altra banda, amb l'entrada en fase 3 l'Ajuntament preveu reobrir els espais cívics a partir del dilluns vinent i reprendre les activitats habituals.