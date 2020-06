Porta Ferrada estarà dedicat a Pau Donés pel seu vincle amb Sant Feliu

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols dedicarà l'edició d'aquest 2020 al músic Pau Donés. El líder del grup Jarabe de Palo va morir aquest dimarts després de no superar el càncer de còlon contra el qual va lluitar durant gairebe 5 anys. Després de l'anunci de la seva mort, el món cultural va mostrar el seu condol a la família i amics de l'artista. Amb aquesta dedicatoria, el festival i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols volen homenatjar al cantant.

Pau Donés va estar lligat amb el municipi de Sant Feliu de Guíxols durant la seva adolescència, mentre estudiava a l'institut de secundària Sant Elm. De fet, va ser en el municipi de la Costa Brava on va donar els primers passos com a músic, al costat del seu germà Marc, amb qui havia format la banda Dentaduras Postizas.

The Project, la promotora del festival recorda en un comunicat que Donés «va mantenir una intensa relació d'estima vers la ciutat, on hi conservava nombroses amistats». Al llarg de la seva extensa trajectòria, Jarabe de Palo va arribar a participar en el Festival guixolenc fins en dues ocasions; la darrera va ser el 2017, en una vetllada amb la formació local Quercus com a artista convidat, «que es va convertir en una autèntica nit de festa musical plena de complicitats», segons assenyalen des de la promotora en el mateix comunicat de premsa.