Cancel·lada la quinzena edició del festival Les Nits de Marimurtra

La Fundació Carl Faust, que organitza Les Nits de Marimurtra a Blanes, ha decidit cancel·lar els concerts de la quinzena edició, prevista per aquest estiu. Els condicionants derivats de la crisi sanitària fan «extremadament difícil» compatibilitar la seguretat amb la celebració d'un concert «que ofereixi una experiència suficientment satisfactòria per als assistents», assegura l'organització, que hauria de reduir a menys de 40 espectadors l'aforament habitual de 200 per garantir els protocols. L'import de les entrades del concert de Mònica Green -l'únic que s'havia pogut anunciar abans del confinament- es retornarà automàticament.