Mor als 88 anys Ian Holm, actor d'«Alien» i «El senyor dels anells»

Ian Holm, l'actor britànic que va interpretar el hobbit Bilbo Baggins a la trilogia d' El senyor dels anells de Peter Jackson i va rebre una nominació a l'Oscar pel seu paper a Carros de foc, ha mort a Londres als 88 anys. «Va morir pacíficament a l'hospital, envoltat de la seva família», va confirmar el seu agent al diari britànic The Guardian, que va afegir que l'intèrpret va morir per malalties relacionades amb el Parkinson que patia des de fa anys. Entre les més de cent pel·ícules en què va intervenir també hi ha Alien, Brazil o El aviador. Holm va guanyar un Bafta i va ser nominat a l'Oscar.