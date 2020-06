A olot, de concert en cotxe, bici o moto

?El cicle Encontres en la Segona Fase que s'està celebrant a Olot va oferr ahir una nova proposta musical: els autoconcerts, amb música en directe que s'emet en una freqüència de ràdio per gaudir-ne des del cotxe, la bicicleta o la moto. Els grups garrotxins Relat i Kozama van ser els primers a actuar ahir a l'antiga estació, que avui acull Pop per Xics i El Pot Petit, una cita familiar que ahir ja havia venut les 60 places disponibles per a cotxes.