La UdG entra per primera vegada en el rànquing de les universitats joves

La Universitat de Girona ha estat inclosa per primera vegada dins el Young University Ranking de Times Higher Education, que classifica les institucions de tot el món de menys de 50 anys d'antiguitat. La UdG s'estrena en aquest rànquing entre les posicions 151 i 200, al costat de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana o la Miguel Hernández d'Elx.

El Young University Ranquing es basa en els mateixos 13 indicadors de rendiment que el The World University –el pretigiós rànquing que elabora també el portal Times Higher Education–, però les ponderacions s'ajusten per donar menys pes a la reputació. D'aquesta manera, i segons s'explica al portal web de THE, les universitats «es jutgen en totes les seves missions fonamentals (docència, investigació, transferència de coneixement i perspectives globals) per proporcionar les comparacions més completes i equilibrades disponibles».

D'aquesta manera, i segons el rànquing que es va donar a conèixer ahir dimecres, la institució girona obté una puntuació general d'entre 32.8 i 37.9 sobre 100. La UdG destaca sobretot en els apartats de citacions (57,6) i perspectives globals (53,9). Així mateix, en l'apartat de docència, el centre gironí aconsegueix un 24,6 i en recerca un 26,1. El rànquing 2020 inclou un total de 414 universitats d'arreu del món.

La UPF entra al Top 10

De les universitats espanyoles, la Pompeu Fabra (UPF) és la millor classificada, ocupant la desena posició en aquest rànquing. La institució millora la posició de l'any passat entrant al top 10 per primera vegada. La primera posició del rànquing l'ocupa la University of Science and Techonology de Hong Kong. La Nanyang Technological University de Singapur i la Universitat Paris Sciences et Lettres de França, segona i tercera, completen el podi.

A la llista també hi apareixen la UOC, la UPC i la URV, entre les posicions 101 i 150. Els resultats de l'edició d'enguany es van fer públics ahir en el marc de la cimera d'universitats joves que es va celebrar per primera vegada de forma virtual, a causa de l'emergència sanitària provocada per la covid-19 i la dificultat per viatjar.