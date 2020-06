Girona obre les convocatòries d'ajudes per al sector artístic i cultural

L'Ajuntament de Girona ja ha obert les convocatòries d'ajuts i programes de suport i acompanyament al sector de l'art i la cultura per a l'any 2020. El termini de presentació de totes les sol·licituds és fins al divendres 10 de juliol i per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir a l'hora de presentar els projectes es pot accedir a l'Oficina de Foment de les Arts.

«Hem ampliat ajudes i subvencions, hi hem destinat més recursos que mai, i així demostrem el compromís de l'Ajuntament amb el sector cultural de la ciutat. Aquest és un dels sectors que més està patint la crisi del coronavirus, i per això aquesta aposta clara per fer ajudes directes amb l'objectiu que no hagin d'aturar l'activitat», ha explicat el regidor de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas.

Des del consistori destaquen els Ajuts Girona Kreas, que són beques i subvencions per fomentar la formació, la creació i la producció artística; l'Amplia Cultura, per a activitats culturals complementàries a l'oferta municipal o amb la finalitat inclusiva i d'acció social; els programes de suport a la creació musical de La Marfà, que enguany s'han incrementat en 40.000 ?, arribant a un pressupost total de 61.800 ?, i que està formada per quatre modalitats; i el nou Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office destinades a persones del sector creatiu i productores, tant professionals com emergents, que desenvolupin el projecte a la ciutat.

Finalment, també segueixen obertes les convocatòries del Bòlit, Centre d'Art Contemporani.