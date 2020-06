Un nou documental retrata el Pasqual Maragall «visionari»

El festival BCN Film Fest va acollir ahir l'estrena de Maragall i la Lluna, un documental que a partir d'una cinquantena de testimonis, entre amics, familiars, periodistes i polítics retrata el Pasqual «visionari» que va saber aprofitar els Jocs Olímpics per situar Barcelona en el món.

L'eix vertebrador de la cinta, dirigida per Josep Maria Mañé i Francesca Català, és la mirada de Lluna Pintado, que tenia 8 anys quan l'aleshores alcalde de Barcelona es va instal·lar a casa seva durant uns dies del 1993 per conèixer millor el barri de Roquetes. Mañé va explicar ahir que el documental «permet fer un recorregut per la vida política de Maragall» i per la història recent de Catalunya.

Entre altres testimonis, es recullen les impressions de Jordi Pujol, José Bono, Joan Saura, Narcís Serra, Antoni Castells, Miquel Iceta, el dissenyador Javier Mariscal, Joaquim Nadal, Artur Mas, Joan Manuel Serrat, Montserrat Tura, Maria Teresa Fernández de la Vega, els seus germans Pere i Ernest Maragall i Diana Garrigosa.