L'adaptació al medi

n enllaç de Zoom i un grapat d'indicacionstècniques molt senzilles. Els espectadors de Compartir ubicació no reben gaire més instruccions ni falta que fa per gaudir del nou experiment teatral que proposen els actors Meri Yanes i David Planas, a mig camí entre la videoconferència, l'obra de teatre i un escape room virtual.



Tot i el repte tècnic de la realització en directe, tot llisca sense que es vegin les costures de l'entramat tecnològic, i aprofiten les eines de la plataforma, com el xat, per implicar-nos en la resolució d'enigmes o fent-nos triar entre diverses alternatives que, de fet, tampoc desviarien gaire la trama del que està previst.

El que grinyola més és, precisament, la història. No és habitual que el teatre opti pel terror, i queda clar per què: les trampes i efectes queden al descobret i cal tenir-ho tot molt ben lligat perquè no es noti.

Tot i així, l'experiència és molt benvinguda. Qui ho vulgui comprovar, té més oportunitats el 2 i el 9 de juliol. Yanes ja havia fet proves de nous formats amb Dolors, una sèrie teatral, i aquí proposa un altre invent, ajustat al que marquen els temps, que també obre camí.