La pandèmia serà la protagonista del pròxim festival Visa pour l'image

La pandèmia tindrà un paper principal en la propera edició de Visa Pour l'image 2020 amb el treball de Peter Turnley a La cara humana de la covid-19 a Nova York, i amb Pandèmia (es), una exposició que aplega els treballs de diversos fotoperiodistes d'arreu del món per mostrar una panoràmica de la crisi sanitària derivada del coronavirus a nivell global.

El canvi climàtic també serà un dels protagonistes de les vint mostres que es podran visitar a Perpinyà a partir de finals d'agost amb l'obra de Ian Willms a Mentre brilli el sol; les manifestacions a Hong Kong per Nicole Tung a Els contestataris; La desforestació de l'Amazònia de Victor Moriyama.

El Festival Internacional de Fotoperiodisme, que se celebrarà del 29 d'agost al 13 de setembre, va avançar ahir que també inclourà treballs fotogràfics de Sanne Derks, Ronan Donovan, Emilienne Malfatto, Victor Moriyama, Axelle de Russe o Chloe Sharrock, entre d'altres fotoperiodistes.



Exposicions virtuals

Així mateix, l'organització va eplicar que es podran visitar virtualment la major part de les exposicions a la pàgina web de Visa pour l'Image.

A través del web, el festival posarà a disposició dels usuaris una sèrie de projeccions que ofereixen una «cronologia» de l'actualitat dels últims mesos, a més de retrospectives sobre fets i personalitats destacades en la política, l'esport, la cultura, la ciència i el medi ambient.

Les projeccions programades aborden temàtiques com les protestes, revoltes i la desobediència civil a Colòmbia, Egipte i Hong Kong, la contaminació i sobreexplotació dels mars, les conseqüències del canvi climàtic, els refugiats a Grècia i Bangla Desh, o el conflicte a Síria.

Com és habitual, s'escolliran els treballs fotogràfics de l'any, tant si han estat publicats com si no, amb quatre nominats per a cada categoria: Visa d'or News amb el suport del Département des PyrénéesOrientales; Visa d'or Magazine amb el suport de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, així com el guanyador del Premi de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik.