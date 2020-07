El Museu Darder de Banyoles dedica una exposició al fotògraf Ernest Costa

El fotògraf bescanoní Ernest Costa és el protagonista de l'exposició que el Museu Darder de Banyoles inaugura aquest dijous. Resident a Fontcoberta des de fa anys, Costa és un dels millors coneixedors del territori dels Països Catalans i la seva gent. El seu intens treball, publicat en revistes i llibres de prestigi, inclou des d'històries familiars, variants lingüístiques d'arreu, coneixements de feines perdudes o actuals; a quins són i on hi ha arbres monumentals, usos i utilitats de les plantes, topònims, o pous de gel. Segons el comissari de la mostra, Josep Maria Massip, "sembla que li agrada tot i s'entusiasma sovint en descobrir novetats o detalls de moltes temàtiques interessants".

L'exposició 'Ernest Costa, notari del territori' està organitzada per l'Ajuntament de Banyoles amb la col·laboració del Centre d'Estudis Comarcals. Es podrà veure fins al 13 de desembre i l'entrada és gratuïta.

Segons el regidor de Cultura i Patrimoni Cultural, Miquel Cuenca, compleix una triple funció. D'una banda, indica, "és una eina per donar a conèixer una figura singular pel seu tarannà i curiositat inesgotable i també per la seva manera d'apropar-se a l'entorn". També destaca com convida "a la reflexió sobre les maneres com ens apropem a l'entorn, a fi de conèixer-lo i comprendre'l millor i, sobretot, saber-lo valorar i conservar per a les generacions futures". Per últim, diu el regidor, l'exposició persegueix ser una "mostra d'agraïment per tot el que ha fet l'Ernest Costa per donar a conèixer el nostre territori i la nostra gent, així com per la seva conservació".

Des del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, la seva presidenta, Roser Masgrau, explica que amb la mostra volien homenatjar al fotògraf. "Estima per damunt de tot els paisatges i les paraules i això queda perfectament reflectit a l'exposició", apunta.

L'eix conductor de la mostra són els diversos conceptes que l'identifiquen i la seva trajectòria professional, així com les fotografies que ell mateix ha escollit per il·lustrar-la. Segons el comissari, Josep Maria Massip, "ofereix un viatge en el temps, en l'espai i en la vida d'un home que va néixer amb un impuls per desxifrar el seu univers particular, que també és el nostre".

Imatges escollides per l'autor

Costa ha estat l'encarregat d'escollir les fotografies que es poden veure a l'exposició. També s'hi mostren alguns dels estris professionals que l'han acompanyat, inclou audiovisuals, i algunes de les seves publicacions en llibres i revistes. "Som molts els lectors i oients que ens hi hem pogut delectar, entusiasmant-nos-hi sovint, per això, el que volem en definitiva, és fer un reconeixement més a l'Ernest Costa i desitjar-li que segueixi treballant amb el mateix delit de com ho ha fet fins ara, i que siguin moltes les persones que coneguin la seva feina tan meritòria", destaca Massip.

Una llarga trajectòria

Al llarg de la seva trajectòria, Costa ha rebut diversos reconeixements com el Premi Honorífic EDC Natura (2017), per la seva defensa del patrimoni natural; o el Premi Joaquim Codina i Vinyes (2014), per la seva trajectòria en la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic en el marc de les comarques gironines.

Costa ha estat també assessor en cinematografia i producció d'audiovisuals. De la seva trajectòria també destaca quan va dirigir l'espai 'Paisatges al punt', a El Matí de Catalunya Ràdio, on recomanava visitar indrets amb itineraris interessants.