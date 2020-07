Torna el circ a la plaça de braus d'Olot

A partir d'avui i els dies 15, 22 i 29 de juliol, la plaça de braus d'Olot acollirà un any més el cicle Circ a la Plaça. La sessió d'avui és a càrrec del Col·lectiu Frenètic, que representa Save the temazo, un espectacle a deu metres d'altura amb disciplines com el trapezi volant o el salt d'alçada «més perillós del món». Les entrades són gratuïtes, però, a diferència d'altres anys, cal descarregar-les a través d'Internet per limitar l'aforament i garantir les distàncies de seguretat. Totes les sessions són a 2/4 de 8 del vespre.

Dimecres de la setmana que ve, Capicúa Circ representarà Koselig, un espectacle que inclou acrobàcies amb trapezi, pal i corda doble. El dimecres 22 serà el torn d'Amer i Àfrica Companyia, amb Envà, que combina el circ amb l'humor i la bellesa. L'última representació, el dimecres 29, serà a càrrec de la Companyia Vaques, que presentaran Ye Orbayu, un duo de clowns que intentaran seduir el públic fent equilibris sobre ampolles de cava.