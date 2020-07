Germà Negre dona el tret de sortida als sopars-concert de l'Hostal Càntut

Germà Negre va inaugurar l'Hostal Càntut, la versió especial del festival de cançons tradicionals que se celebra aquest estiu al restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri. La banda banyolina hi va actuar ahir i dimecres i hi torna avui, amb les entrades esgotades. En aquests sopars-concert, els assistents tenen la possibilitat de cantar i ballar amb els músics. La resta d'entrades per al festival també s'han exhaurit, excepte per al sopar de cantadors i cantadores del dia 16.