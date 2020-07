«Bones expectatives» per les reserves

«L'expectativa, per ara, es bona, tot i el clima d'incertesa absoluta», apuntava la responsable dels Museus Dalí sobre el volum de reserves que estan rebent, sobretot de visitants nacionals i francesos. Pel que fa a la possibilitat d'allargar la temporada més enllà del 13 de setembre, va recordar que la Fundació Gala-Salvador Dalí serà «flexible» però que pel context actual ha preferit «ser prudent». Cal tenir en compte que la pandèmia ha deixat pèrdues de més de 4 milions d'euros a les arques de la institució. «Des del primer moment hem treballat en la reobertura», deia Aguer, que va remarcar que en els darrers mesos s'han centrat tant en la conservació i estudi de la col·lecció com en l'adaptació als nous protocols sanitaris, amb l'adopció de mesures com l'ús de mascareta o marcar els recorreguts.