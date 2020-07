Quart ajorna una setmana l'autocinema que havia anunciat per a ahir i avui

El «Confinema», les sessions d'autocinema que s'havien de celebrar ahir divendres i avui dissabte al carrer Girona de Palol d'Onyar, tindran lloc finalment els dies 31 de juliol i 1 d'agost, segons ha informat l'Ajuntament de Quart. Per a les noves dates es mantenen les projeccions de les pel·lícules Captain Fantastic (22.00 h) i Yo Tonya, el divendres, i Tarzan (22.00 h) i Trascendence (00.30 h) el dissabte. La proposta per gaudir del cinema des del cotxe comptarà amb una pantalla gegant de 10 x 6 metres i un servei de food truck. Les portes per a cada sessió s'obriran 45 minuts abans i el preu de l'entrada són 18 euros, amb consumició inclosa.