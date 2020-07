El baríton Carlos Álvarez cancel·la l'actuació al Festival Castell de Peralada per una afecció a la laringe

El baríton Carlos Álvarez ha cancel·lat l'actuació al Festival Castell de Peralada Livestream a causa d'una laringotraqueïtis aguda. L'artista malagueny tenia previst oferir un recital el pròxim dijous 30 de juliol dins el marc del certamen de Peralada (Alt Empordà), enguany retransmès per primera vegada per streaming i de forma gratuïta. Al seu lloc, actuarà la soprano aragonesa Sabina Puértolas acompanyada del pianista Rubén Fernández Aguirre. Durant la vetllada interpretaran un programa amb cançons d'Albéniz, Granados, romances i àries d'òperes com 'Alcina i Rodelinda' de Händel, 'Il turco in Italia' de Rossini o 'Lucia di Lammermoor' de Donizetti, entre d'altres.

De cant elegant i musical, Sabina Puértolas és una de les sopranos espanyoles més internacionals, reconeguda i aclamada per les seves interpretacions d'un ampli repertori del bel canto i música barroca. La seva projecció, en constant ascens, l'ha portat a cantar en coliseus com la Royal Opera House de Londres, el Teatro Real, el Gran Teatre de Liceu, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, l'Òpera de Seattle (EUA) o el Centre Nacional d'Arts Escèniques de Pequín (Xina).

El 2001 va debutar al Teatro alla Scala de Milà sota la direcció de Riccardo Muti interpretant el paper d'Oscar en 'Un ballo in maschera', de Verdi, i va desenvolupar des de llavors una intensa carrera internacional. Les seves interpretacions, de gran expressivitat i teatralitat, la uneixen amb l'ànima dels seus personatges. El 2006 la soprano va actuar per primera vegada al Festival Castell de Peralada amb la 'Luisa Fernanda' dirigida per Emilio Sagi del Teatro Real de Madrid.