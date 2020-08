De la terrassa a la Porta Ferrada

Els seus ritmes mestissos i les lletres desenfadades els van convertir en un dels fenòmens virals de la quarantena, i ara han fet el salt als escenaris. Es tracta del trio barceloní Stay Homas –Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet–, companys de pis i músics de Búhos i Doctor Prats que, tanmateix, han assolit la popularitat amb els seus concerts «confinats» a la terrassa del pis, tot enganxant milers de persones a través d'Instagram i aconeguint les gens menyspreables col·laboracions de Manu Chao, Judith Neederman o Sílvia Pérez Cruz, entre d'altres. Dimecres van oferir el seu primer concert a les comarques gironines, en el marc del festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols. De fet, tot just era el tercer bolo de la seva incipient trajectòria com a trio.

En el seu –vertiginós– salt als escenaris reals, Stay Homas demostra que no ha perdut la seva frescor ni energia. Més aviat «traslladen» la terrassa i el seu ambient a l'escenari, tot jugant amb les lletres divertides sobre el coronavirus, la quarantena i el confinament. Així, no van faltar en el seu repertori Coronao, Confineo, Estamos mal o Cobeat 19, entre moltes altres, que van fer vibrar i fer ballar-sense moure's de la cadira, això sí- un públic que es va mostrar entregat des del primer moment. Un públic entre el qual hi havia, per cert, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Tot i que en aquesta ocasió les col·laboracions van haver de ser via àudio, la traca final, amb Stay Homas, Gotta Be Patient i Bright Side va deixar el pavelló ben alt per un grup que ha nascut gràcies a la pandèmia i que haurà de demostrar si és capaç de sobreviure a ella. De moment, sembla que tenen camí per davant.