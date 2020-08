Josep Colom posa l'última nota al 40è Festival de Torroella de Montgrí

Josep Colom va posar ahir el punt i final de la programació d'aquest any del Festival de Torroella de Montgrí. El barceloní ha estat l'encarregat de tancar la 40a edició i ho va fer interpretant 'Nocturn en Mi major' de Frédéric Chopin, una melodia elegant i tranquil·la que va servr al públic per agafar aire i endinsar-se encara més en el món del pianista polac, ja que posteriorment Colom va interpretar la 'Sonata per a piano número 3'. En una segona part del concert, el pianista va mostrar l'altra cara del romanticisme amb Franz Liszt. Josep Colom va introduir a l'hongarès amb 'Unstern!-Sinistre', un primer tastet per conèixer la seva melodia enèrgica.

Josep Colom es va guanyatr al públic de l'auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí des del primer minut interpretant 'Nocturn en Mi major' de Frédéric Chopin. Una melodia tranquil·la, elegant i taciturna, com el seu compositor. Colom va destacar que aquest va ser l'últim nocturn que va composar i per això "té una llum crepuscular". A més, el pianista va defensar que l'obra acaba "amb una espècie de comiat dolç". Aquesta primera peça, però, va ser un primer tastet del pianista barceloní sobre el compositor polac, afincat a París. A continuació, Colom va apostar per la 'Sonata per a piano número 3 en Si menor'. Es tracta de la última sonata que va composar Chopin el 1844.

En la segona part del concert, però, el protagonista va ser el seu company i rival Franz Liszt. Ell i Chopin només es portaven un any de diferència i van coincidir en diverses ocasions a París. De tota manera, la música de l'un contraposava l'estil de l'altre. Per això el concert va guanyar en energia i tècnica amb l'obra 'Unstern!-Sinistre'. Es tracta d'una obra violenta de Liszt i que compta amb un final paroxístic.

El barceloní va seguir el seu repertori amb la 'Sonata en Si menor' de Liszt, una altra obra en si menor, però que ben pocs elements tenen en comú amb la sonata de Chopin. Es tracta d'una obra molt complexa a nivell tècnic, ja que els temes van evolucionant passant de ritmes violents a melodies belles. L'obra s'interpreta sense pauses entre els moviments.

Josep Colom és un pianista que ha tocat amb l'Orquestra Filharmònica d'Oslo, la London Philarmonic o la Bamberger Symphoniker, entre d'altres. Va actuar per primera vegada al Festival de Torroella el 1985, però ha repetit en dues ocasions més, el 2012 i el 2014, a part d'aquesta.

El concert de Josep Colom ha estat l'últim de la 40a edició del Festival de Torroella de Montgrí. El pianista ha exhaurit totes les localitats disponibles en un pati de butaques amb aforament reduït a causa de la pandèmia (182 localitats de les 600 que té l'auditori).

El coronavirus també ha afectat a la programació del certamen musical, que ha baixat el teló fins l'any vinent amb tan sols cinc concerts l'esquena. El més sonat va ser el de Jordi Savall, el 8 d'agost, que va presentar un diàleg entre Orient i Occident. Un repàs per la història musical i cultural que ha viscut el Mediterrani.