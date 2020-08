El Festival de la Porta Ferrada tanca una edició especial amb una ocupació del 95%

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha tancat aquest diumenge la seva edició del 2020 amb una ocupació del 95% de mitjana. La programació del festival va arrencar el 2 d'agost amb un concert de Pablo López i s'ha allargat durant tot el mes amb una quinzena de concerts. Aquest any el festival ha optat per concentrar tota l'activitat a l'escenari del Guíxols Arena, a diferència d'altres anys on també hi havia l'Espai Port i el teatre municipal. A més, el Guíxols Arena també ha comptat amb un Village on el públic podia menjar i beure abans i després de cada concert, una zona que els espectadors han valorat molt positivament.

Des del festival han assegurat que s'han respectat en tot moment les mesures sanitàries i es mostren "orgullosos d'aquesta edició especial", tal com ha afirmat el director del Festival, Iñaki Martí. Segons el director amb aquesta edició s'ha demostrat que "la cultura és segura" i espera que "serveixi d'exemple a altres ajuntaments perquè tirin endavant les seves programacions".

Per la seva banda, el regidor responsable del certamen a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, ha destacat que aquest estiu han estat "molt pocs" els consistoris que "han apostat per la cultura".

Ara, el festival ja ha posat a la venda les entrades pels concerts confirmats de l'any vinent, que són artistes que no han pogut venir aquest estiu. Es tracta de les actuacions de Jame Cullum, Ben Harper, Simple Mins, Kool and the Gang, Bad Gyal, Leiva i God Save The Queen.

La programació d'enguany ha comptat amb artistes que han marcat l'escena musical durant el confinament com ara Stay Homas o Els Amics de les Arts, així com també música més festiva com la de Nil Moliner o Arnau Griso i també artistes internacionals com Ara Malikian.