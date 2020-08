Gertrudis: «Treballem en un sector poc regularitzat i deixat de la mà de Déu»

Gertrudis va treure el seu vuitè disc, No em dona la gana, a finals de l'any passat. L'havien de presentar a la sala Razzmatazz de Barcelona el dimecres 11 de març, dos dies abans que es decretés el confinament. Aquest divendres, però, seran a les Nits d'Acústica de Figueres en un concert que, segons explica Xavi Ciurans, lletrista i cantant del grup, serà «com si fos el primer».

El grup de la Garriga, que porta gairebé dues dècades omplint festes d'arreu de Catalunya, ja va actuar fa unes setmanes al festival Porta Ferrada de Sant Feliu. Acostumats a actuar en festes majors, on el públic s'apilona i balla descontrolat, Gertrudis ha hagut de replantejar-se el seu espectacle. «Sempre hem pensat concerts perquè la gent balli i estigui en contacte», explica Ciurans a Diari de Girona, «i ara, entenent la situació que vivim, no forcem cap situació d'aquest tipus». Però els ritmes festius de la banda no han canviat, tot i que el grup hi incorpora dues versions en acústics que abans no sempre incloïa.

Els concerts del confinament, malgrat les restriccions que els fan diferents, han demostrat al grup una fidelització del públic que notaven des de ja feia temps. «Amb els concerts del covid, la gent ve a veure expressament les cançons del nou disc, les cançons de Gertrudis, venen a escoltar més que a ballar. Nosaltres seguim fent un xou perquè vingui qui vingui s'ho passi de conya, però és molt agraït el sentiment de proximitat quan sents que el públic canta les teves cançons sota la mascareta. Però és una sensació que ja tenim des de fa uns anyets», assegura Ciurans.

El grup associa la resposta del públic amb una acceptació cada vegada més gran de la música festiva a Catalunya. La música de grups com Txarango, Oques Grasses, Buhos o els mateixos Gertrudis és cada cop més comuna en ràdios i programes de televisió. «Les nostres cançons no eren el tipus de música amb què comptaven», reconeix el cantant, que també assegura haver notat un canvi generacional entre els seus seguidors: «Tant venen adolescents com pares amb fills que ens han escoltat a l'escola, i és molt divertit».

Malgrat l'optimisme que destil·len les seves lletres, el grup no passa pel seu millor moment: dels 40 concerts programats, només en podrà fer cinc. Anticipant-se a les restriccions d'aquest estiu, ja va participar durant el confinament a la vaga cultural. «És un sector poc regularitzat i deixat de la mà de deu, amb un despreci important, no només per part de la política, sinó per gran part de la societat. Costa pensar que no hi ha res en contra de la cultura, però crec que és més deixadesa que un complot», diu Ciurans.