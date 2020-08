La dansa serà la protagonista de la tardor escènica d'Olot

La dansa serà la gran protagonista de la tardor escènica a Olot, amb la recuperació d'alguns dels muntatges que s'haurien d'haver vist al festival Sismògraf. El certamen, que no es va poder celebrar a l'abril a causa de la pandèmia, s'ha transformat en els Sismodays, dues jornades el 20 de setembre i el 3 d'octubre que aglutinaran noms com La Veronal, Àngel Duran, Juan Carlos Lérida o la companyia AdHok. En l'apartat de dansa, els espectadors olotins també podran veure aquests mesos Roser López Espinosa o Mar Gómez.

Pel que fa al teatre, s'han programat espectacles com El pare de la núvia, amb Joan Pera; T'estimo si he begut de T de Teatre, amb textos d'Empar Moliner i direcció de David Selvas o i Monroe-Lamarr, una producció del TNC amb text del garrotxí Carles Batlle, dirigida també per Selvas i amb Elisabet Casanovas i Laura Conejero com a protagonistes.

També hi ha previst el cicle El Petit Format, amb muntatges com Conservando memoria i Ramon; es reprograma Tierras del sur d'Azkona&Tolosa i al desembre arribarà la primera producció nacional de circ, Estat d'emergència.

Pel que fa a la música, els dos concerts de Jazz Olot aniran a càrrec de Raynald Colom i Bill McHenry i del pianista Marco Mezquida, que donarà a conèixer el seu últim treball, Talismán. També es repesquen actuacions ajornades pel coronavirus, com els concerts de N3rdistan i Ferran Palau.

El públic familiar tornarà a comptar amb El Més Petit de Tots; propostes teatrals d'alta qualitat com Laika, Premi de la Crítica 2018 al millor espectacle familiar o el concert de The Pinker Tones, que presentaran el llibredisc Rolf & Flor a Londres.

A partir del 3 de setembre tothom qui ho vulgui es podrà fer membre de la Societat Anònima i comprar entrades fins al 15 de setembre, quan s'obre la venda general. Les entrades només es vendran en línia per la Covid-19.