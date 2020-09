El premi Planeta, un dels més ben dotats del món, es lliurarà el 15 d'octubre, com és tradicional des del 1952, però «no serà en format tradicional», segons va dir ahir Jesús Badenes, del Grup Planeta. Va indicar que estan treballant en l'organització i ja va avançar que no hi haurà el miler de convidats habituals a la gala.