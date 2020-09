Vídeo: la nova cançó de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha revelat per sorpresa aquest dijous el llançament el pròxim dia 23 d'octubre d'un nou disc d'estudi al costat de la The E-Street Band que portarà per títol "Letter To You".

Juntament amb aquesta informació, remesa per la seva discogràfica, avui mateix s'ha produït també el llançament del primer tema del qual serà el vintè àlbum d'estudi de l'artista estatunidenc, amb el mateix títol que aquest.

"Letter To You" agafa el relleu de la producció més intimista i centrada en el so del llunyà oest "Western Stars" (2019). És, a més, el disc que reuneix a Springsteen amb la seva mítica banda The E-Street Band sis anys després del seu últim treball discogràfic conjunt, "High Hopes" (2014).

"M'encanta el disc, estic feliç per com ha quedat la part emocional impresa en ell. El vam gravar en només cinc dies i va resultar ser una de les millors experiències d'enregistrament que he tingut en la meva carrera. El so de la The E Street Band tocant en el meu estudi completament en viu i sense regravacions és espectacular, cosa que mai abans havíem fet", ha dit el seu autor en declaracions recollides per Sony Music.

Gravat en el mateix estudi de l'autor de "Born To Run" a Nova Jersey al costat del seu productor habitual, Ron Aniello, el nou àlbum ha estat barrejat per Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) i masteritzat per Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen).

En paraules de la seva discogràfica, "'Letter to you' és un àlbum de pur i autèntic rock, amb el mític so orgànic i directe característic de la banda de la seva vida".

Amb quaranta anys de carrera a la seva esquena, Springsteen ha guanyat 20 premis Grammy, un Oscar i un Tony, ha estat inclòs en el Saló de la Fama del Rock and roll, ostenta una distinció del Kennedy Center, el 2013 va ser nomenat Persona de l'Any per MusiCares i el 2016 se li va concedir la Medalla Presidencial per la Llibertat.