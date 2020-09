Els Amics de les Arts publiquen el 18 «un catàleg de la pèrdua»

Deu cançons que funcionen com «un catàleg de la pèrdua» integren el nou disc dels Amics de les Arts, que sortirà aquest divendres amb sis mesos de retard a causa de la pandèmia. El grup gironí detalla que la pèrdua que recull El senyal que esperaves (Música Global-Universal Music, 2020) no és una cosa trista, sinó «de canvi, de deixar anar coses per agafar-ne d'altres», com la pèrdua de la ingenuïtat, del seny o de la confiança en l'altra persona, «tot i que cada oient se'l podrà fer seu», han detallat.

Els músics avisen que encara que el disc és precovid, adoptarà ara noves significacions. Defensen que cada una de les cançons del nou disc no tenen res a veure amb la pandèmia, «però sí que tindran a veure», perquè és el públic el que complementa les cançons, i la covid-19 hi podrà afegir una nova capa de significació.

Pel que fa a la temàtica, expliquen que la seva idea sempre ha estat narrar la vida a través de la seva música, tot i que avisen: «El que volíem dir als 25 anys no és el que volíem dir ara», ja que cerquen punts de vista diferents. «En aquest disc hem intentat explicar Els Amics de les Arts quan tenen 40 anys, què pensen, què volen i què senten», diuen.