Mobilització aquest dijous a Girona pel risc de col·lapse del sector cultural

Tècnics del sector cultural, promotors, gestors i artistes es mobilitzen aquest dijous al vespre a Girona contra el risc de col·lapse del món de la cultura a causa de l'impacte de la pandèmia. La protesta, que forma part d'una mobilització simultània a tot l'Estat, vol recollir el malestar d'un dels sectors més castigats per les restriccions derivades de la lluita contra el coronavirus, el dels espectacles en viu.

En el cas de Girona, se celebrarà al passeig de la Copa, i els participants es concentraran, asseguts i separats, mentre les façanes de l'Ajuntament, la catedral i Sant Fèlix s'il·luminen de vermell, el color símbol del moviment Red Alert, que impulsa la iniciativa.

L'objectiu de la protesta és instar les administracions a adoptar mesures urgents per garantir la supervivència del sector, que en molts casos viu en una situació de precarietat i «al·legalitat», explica Xavier Pons, representant de l'Associació de Professionals de l'Audiovisual de Catalunya a Girona, que lidera la protesta.

Només en el sector de l'audiovisual, explica, a Girona hi ha una vintena d'empreses, amb més de 160 treballadors directes, que s'han vist afectats per les limitacions dels espectacles en directe i suspensions de festivals, actuacions o festes majors.

«Tenim la sensació que es prenen mesures per posar pedaços, i si no hi posen solució, molts professionals quedaran pel camí», lamenta.