El CaixaForum enceta una nova temporada del cicle «Universos literaris»

La Caixa, amb la col·laboració de la Fundació José Manuel Lara, presenta a CaixaForum Girona una nova temporada d' Universos literaris, un cicle de conferències en què escriptors i artistes de renom tindran un espai por conversar i desvelar davant del públic els secrets de la seva literatura i les seves influències, i per analitzar els seus gustos literaris. El cicle s'ha iniciat aquesta setmana amb l'escriptor Manuel Vilas i continuarà en els propers mesos amb Luz Gabás (21 d'octubre), Ana Merino (11 de novembre) i Gonçalo M. Tavares (2 de desembre).

Aquests convidats intentaran respondre a qüestions tan personals com quines situacions o històries els nodreixen o els inspiren a l'hora d'escriure, o com va néixer la seva vocació escriptora. També hi haurà un espai perquè analitzin i responguin a qüestions de caràcter més literari, com les afinitats que s'estableixen entre clàssics i coetanis o com s'insereixen altres arts en l'escriptura.