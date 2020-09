Les imatges del confinament, en una exposició en set municipis gironins

El festival PhotoEspaña i l'Inspai, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, organitzen l'exposició Desde mi balcón, que es podrà veure en set municipis gironins. A partir de l'1 d'octubre i fins al 30 de novembre, els balcons i finestres d'alguns municipis de les comarques gironines acolliran aquesta mostra col·lectiva sorgida de les imatges capturades des dels balcons i finestres durant el confinament. Es tracta del recull de les vivències de la ciutadania i l'expressió dels seus punts de vista sobre aquesta situació a través de la fotografia.

La mostra estarà formada per cinquanta imatges impreses en grans lones d'1,60 per 1,40 metres exposades en edificis emblemàtics i públics de Girona, Santa Coloma de Farners, Ripoll, Figueres, la Bisbal, Banyoles i Salt.

Així mateix, des del portal web d'Inspai, s'habilitarà una nova secció des de la qual també es podrà consultar la ubicació d'aquestes fotografies, preses tant per aficionats com per professionals del sector i una exposició virtual amb les imatges seleccionades.

El mes de març passat, PhotoEspaña va convocar el públic en general i un total de 2.450 fotografies han estat seleccionades per un jurat d'experts per participar en l'exposició d'entre les més de 63.0000 que es van presentar i que actualment es poden consultar a la xarxa social Instagram.

Amb aquestes imatges, s'han organitzat cinquanta mostres fotogràfiques en cinquanta ciutats de l'Estat com a gran homenatge col·lectiu que en algunes ciutats s'allargarà fins a finals d'any.