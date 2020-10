El Festival de Cinema de Begur premia Maria Ripoll i homenatjarà la Sardà

Des d'avui i fins al 12 d'octubre Begur acull una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava, enguany marcat per les mesures de seguretat contra el coronavirus i un aforament del 50% al cinema Casino. La cita retrà tribut a la cineasta Maria Ripoll, premi d'Honor del Festival, i també a Rosa Maria Sardà amb una exposició a les Escoles Velles.

La sessió inaugural serà demà amb la presència de la directora Maria Ripoll i la projecció de la pel·lícula La bonne épouse de Martin Provost, que serà també la pel·lícula encarregada de tancar el festival. Al llarg d'aquests dotze dies, es projectaran llargmetratges de diversos països i que competiran pel Coral d'Or, el màxim guardó del festival. Aquesta sisena edició també preveu dues sessions gratuïtes pels veïns de Begur i les escoles gaudiran de matinals.

També, hi haurà projeccions de curtmetratges i activitats complementàries com diferents sessions de trekking per recórrer de la mà d'un guia especialitzat racons de pel·lícula del municipi.