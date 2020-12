El «plec de càrrecs» original de Pla contra el bàndol republicà

L´editorial Destino publica una peça més del trencaclosques per entendre què feia Josep Pla durant la Guerra Civil: el manuscrit original en català, inèdit i inacabat, d´Història de la Segona República Espanyola, encarregat l´any 1938 per Francesc Cambó com a propaganda antirepublicana. El text es va publicar en castellà, en quatre volums, entre 1940 i 1941 i no s´ha reeditat mai, però una descoberta als arxius de Llofriu ha permès recuperar l´original tal com l´empordanès el va gestar durant el conflicte, pel que s´ha d´entendre com «un text de guerra, de combat i propaganda en un moment de màxima polarització ideològica», segons el director de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona (UdG), Xavier Pla.

Pla va assenyalar que fa uns anys es van trobar 114 quartilles d´un «projecte del llibre substancialment diferent del que es va publicar en castellà després de la guerra». Es tracta d´una anàlisi crítica «i molt agra» sobre el paper dels polítics republicans escrita a Roma la primera meitat del 1938 i té «interès històric i documental», va detallar ahir l´especialista en l´escriptor, com a «testimoni de les reflexions i de l´anàlisi històrica i política que ell i altres intel·lectuals catalanistes, conservadors i antirepublicans feien llavors».

En el mateix sentit, la professora i especialista planiana, Maria Josepa Gallofré, que n´ha escrit el pròleg, va apel·lar al context, destacant que és un text molt marcat per l´època, que no és «el llibre d´un historiador, sinó d´un escriptor i periodista» que estava «molt preocupat pel seu país i per com aquest règim que ell jutjava amb tanta parcialitat i duresa havia fracassat».

És una barreja de gèneres com la crònica, el reportatge, les memòries, el retrat de personatges «ple de burla, sarcasme i ironia» i «molts judicis de valor», però «no és un pamflet a l´ús per sortir del pas», sinó un text treballat amb molts recursos i figures retòriques. Per això va convidar a llegir aquest «plec de càrrecs» contra la República com «una mostra més de la prosa planiana».

Escrit en el marc del projecte de publicacions antirepublicanes promogut per Cambó, estava tant pensat per al lector català com estranger.

A l´apèndix s´hi inclouen set cartes de Cambó a Pla i l´informe de censura, on es pot apreciar «la descatalanització del punt de vista», segons el director de la càtedra.

Gallofré, que s´ha encarregat de l´estudi preliminar d´aquests arxius, destaca que en ser publicat en castellà als 40 va ser «netejat» de qualsevol defensa a l´entesa entre Catalunya i Espanya i de les referències a Catalunya com a entitat, per això ara caldrà aprofundir en el paper de l´edició i de la censura en el que finalment es va acabar editant i que, de moment, Destino descarta tornar a publicar.

L´editor de Destino, Jordi Cornudella, va apuntar que seguiran treballant amb «responsabilitat editorial per donar a conèixer tots els aspectes d´un personatge multidimensional» i entre els projectes futurs va citar epistolaris, un recull d´entrevistes i autoentrevistes i la biografia de l´escriptor que prepara Xavier Pla.