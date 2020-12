Els contes àcids d'Empar Moliner pugen a escena en forma d'espectacle musical

La mirada àcida de l´escriptora Empar Moliner arriba la setmana vinent al festival Temporada Alta amb l´adaptació teatral del recull de contes T´estimo si he begut, que es podrà veure el 9, 10 i 11 de desembre al Teatre Municipal de Girona, després que la pandèmia obligués a reprogramar-lo. Nascut a través de l´aliança de les companyies La Brutal, Dagoll Dagom i T de Teatre, el muntatge homònim està dirigit per David Selvas i enllaça les diferents narracions del llibre gràcies a la música.

L´interior d´un bingo és l´escenari escollit com a ecosistema per mostrar el grapat d´històries amb les relacions i les misèries humanes com a rerefons.

«El bingo és l´excusa per saltar d´un conte a l´altre i transportar-te a altres llocs com un tanatori, una casa o un jardí i els textos de l´Empar ens permeten desplegar mons teatrals diferents, cosa que fa que l´espectacle sigui fresc, però amb missatge, que estigui ben equilibrat», va detallar David Selvas.

En aquest sentit, va apuntar que és una peça «de creació, perquè s´han mogut i adaptat molt els contes de Moliner», que tenen essències diferents: «Hi ha grans idees en forma d´acudit, alguns tenen un riu més gros a sota i altres, idees esquemàtiques que ens permeten volar més enllà».

«Et fa passar una bona estona, però et deixa tocat», va continuar l´actor i director sobre el muntatge, que es podrà veure també a l´Espai Ter de Torroella de Montgrí el 18 de desembre.

Per la seva banda, l´actriu Carme Pla va explicar ahir que per a les intèrprets de T de Teatre ha estat «tot un repte l´aventura de cantar i ballar», però que «ha acabat essent més fàcil» del que esperaven.