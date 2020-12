Una família dona a Banyoles documents des de l’any 1279

Can Brugada, també conegut com a Can Teixidor del Terme, és un dels masos existents més antics de Banyoles i al seu fons patrimonial hi ha documents des de 1279 fins a finals del segle XX, un llegat que ara la família Brugada ha cedit en dipòsit a la capital del Pla de l´Estany. L´Arxiu Comarcal serà l´encarregat de custodiar aquest fons patrimonial, un dels més antics de la ciutat.

La família conserva 85 pergamins datats entre 1279-1634 i 447 documents en paper datats entre 1749 i finals del segle XX. El document més antic del fons, escrit en pergamí, és una còpia de la capbrevació del mas Brugada, en què Ramon Brugada d´Amunt reconeix que l´abat del monestir de Sant Esteve és el senyor del mas.

Al llarg del fons s´hi troben compres i vendes de terres, la qual cosa permet estudiar els topònims antics de la zona, sobretot de llocs propers a l´Estany, al puig de Sant Martirià i dels recs. També permet resseguir les vicissituds d´aquesta nissaga banyolina: emparentaments, donacions, testaments, capítols matrimonials, etc. Els seus negocis, com una societat mercantil col·lectiva per a la fabricació i venda de ciment hidràulic anomenada La Bañolense (1876) o la fleca de Josep Brugada Agustí (1900-1929). També hi ha documents del segle XVIII de la confraria dels sants Abdó i Senén.