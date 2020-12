Els Museus Dalí reobriran temporalment des de divendres i fins al 6 de gener

Els Museus Dalí obriran des del 18 de desembre fins al dia de Reis. Després de tancar el Teatre Museu Dalí de Figueres, la casa de Portlligat i el castell de Púbol per la nova onada de restriccions, la Fundació Dalí ha decidit reobrir els seus espais temporalment per la flexibilització de les mesures relacionades amb la mobilitat a la seva àrea d´influència i continuarà pendent de l´evolució de la pandèmia i les mesures sanitàries per decidir el calendari d´obertura del 20201.Mentre que a Púbol i Portlligat, la reserva per internet és obligatòria, a Figueres, és recomanable. El 6 de gener, el Teatre-Museu és gratuït per aquells qui acreditin ser residents a la capital empordanesa. Per la resta, es mantenen les condicions de l´estiu: entrada gratuïta als menors de 14 anys i, com a reconeixement al personal que lluita contra el coronavirus, també per a qui acrediti la condició de personal sanitari, membres dels cossos de seguretat i emergència, i bombers.